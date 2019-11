In esclusiva per ComingSoon.net ecco le prime immagini della nuova action figure targata Diamond Select Toys ispirata a, amatissimo film animato del 1999 diretto da Brad Bird.

La figure del Gigante prevede anche una figure più piccola del giovane Hogarth Hughes (rimovibile). L’oggetto sarà disponibile per l’acquisto dalla prossima estate al prezzo di $29.99.

Qualcosa di enorme appare all’orizzonte. Hogarth Hughes ha appena salvato un enorme robot precipitato dalle stelle sul pianetaTerra. Così il giovane Hogarth ha trovato un ‘grande’ amico e con lui un problema ancora più grande: come mantenere segreto un gigante di 15 metri, goloso di acciaio (i rottami delle auto sono la sua passione)? A complicare le cose ci si mette poi un agente governativo ficcanaso, giunto in città per dare la caccia agli ‘invasori alieni’, per non parlare delle forze militari aeree, marine e terrestri degli Stati Uniti, inviate per annientare il gigante. Il risultato: un’incredibile avventura fatta di magia, metallo e tante emozioni.