Wilson Yip.

Lo stessoha pubblicato online sulla sua pagina Facebook i primi tre poster di, quarto capitolo del noto franchise cinematografico, diretto ancora una volta da

Nel maggio dello scorso anno Yen aveva dichiarato sul progetto:

Dopo aver diretto i primi tre capitoli della saga di Ip Man, Wilson Yip mi ha promesso che questo quarto film sarà il migliore.

Il film sarà disponibile nelle sale di Hong Kong dal 20 dicembre. Potete vedere i poster qua sotto:

Ip Man 4

Ip Man 4

Ip Man 4





Negli ultimi anni, ricordiamo, abbiamo visto Donnie Yen al cinema in xXx – Il ritorno di Xander Cage, Rogue One: a Star wars Story e in Iceman – I Cancelli del Tempo. L’anno prossimo apparirà invece nell’adattamento in live-action targato Disney di Mulan, nei panni del Comandante Tung.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del primo capitolo di Ip Man arrivato nelle sale nel 2008:

Nel 1935 a Foshan, nella Cina del sud, sorgono scuole di arti marziali ad ogni angolo di strada. Il campione indiscusso è Ip Man, il quale però non si dedica all’insegnamento. Nonostante questo pare che tutti i maestri di kung fu della città siano ansiosi di battersi con lui per accrescere la propria reputazione. Ip Man, pur riluttante, li sconfigge uno dopo l’altro, a cominciare dal maestro Liao e da un rozzo campagnolo, che abbatte usando un piumino per la polvere. La storia vera e propria inizia nel 1938 quando, nel pieno del conflitto sino-giapponese, gli invasori nipponici giungono a Foshan. Ip Man, con la moglie ammalata ed espropriato della sua bella casa, è costretto per sopravvivere a lavorare in una miniera di carbone….

FONTE: FB