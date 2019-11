La Warner Bros. ha da poco diffuso in rete una nuova immagine promozionale di, il nuovo cinecomic DC su Harley Quinn e la sua banda con

Nell’immagine, disponibile qua sotto, possiamo osservare Harley Quinn e le altre protagoniste del lungometraggio:

La sinossi ci regala qualche informazione aggiuntiva sul film ora in fase di post-produzione e potete leggerla qui di seguito:

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.