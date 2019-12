Comicbook.com riporta qualche dettaglio aggiuntivo sul tribolatissimo adattamento cinematografico del celeberrimo gioco di ruolo

Stando a quanto riportato dal sito, la storia del film racconterà di un gruppo di avventurieri alla ricerca dell’Occhio di Vecna, un potente artefatto risalente ai giorni in cui D&D era ancora un “giovanotto” (la prima apparizione risale al 1976).

Come racconta Wikipedia “Nell’ambientazione di Greyhawk, per il gioco di ruolo di Dungeons & Dragons, Vecna fu un re degli umani e un potente mago che divenne lich” (in breve per i non “iniziati”: un mago non morto che ha ottenuto l’immortalità tramite l’impiego della magia nera mantenendo però la sua volontà che possono essere eliminati solo distruggendo il filatterio dove conserva la sua anima, persa nel processo di trasformazione in lich). Fu tradito e distrutto dal suo fidato luogotenente Kas e in seguito assurse allo status di divinità.

La Mano sinistra e l’Occhio di Vecna furono i soli resti del lich e, per usarli, colui che entra in loro possesso deve metterli al posto del proprio occhio o della propria mano, un procedimento non proprio piacevolissimo.

Sembra poi che la Paramount stia cercando un attore di sesso maschile per doppiare il drago Palarandusk apparso in Forgotten Realms, una delle più celebri ambientazioni di Dungeons & Dragons insieme a Eberron e Dragonlance.

La presenza di quello specifico Drago suggerisce dunque che la pellicola possa effettivamente svolgersi nel Forgotten Realms e la fonte che ha dato l’imbeccata a CB.com aggiunge inoltre che il Drago fungerà da leader di un gruppo di Cavalieri della triade. Nel folclore di D&D i Cavalieri della triade sono seguaci delle divinità Ilmater, Torm e Tyr.

Il manipolo al centro della storia sarà guidato da Raven Hightower, un guerriero con una magica spada magica infuocata perseguitato dalla morte di sua sorella, il mezzo-drago Hack Karroway, il ladro gnomo Olivan Trickfoot e la guerriera mascherata Alyssa Steelsong, colei che prenderà il ruolo di Palarandusk dopo la sua morte.

Il villain sarà un elfo oscuro di nome Razer Horlbar che, una volta, aveva tenuto come schiavi Raven e sua sorella, la tiefling Damala e un guerriero brutale noto colo come La Bestia

A fine luglio avevamo appreso che Jonathan Goldstein & John Francis Daley, registi di Game Night per la Warner Bros. nonché sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming per i Marvel Studios e la Sony Pictures, sarebbero in fase di trattative con la Paramount per dirigere la pellicola che verrà prodotta dalla Paramount e dalla Hasbro tramite l’etichetta AllSpark Pictures.