Durante la promozione stampa di Servant, la serie TV che ha realizzato per AppleTV+,ha parlato anche dei suoi prossimi progetti cinematografici, tre film, non collegati fra loro, le cui uscite avverranno fra il 2021 e il 2023.

Ecco cosa ha detto il filmmaker:

Avevo due idee per altrettanti film. Per me, ci sono delle idee che, a volte, stanno nei giornali e che però non hanno abbastanza sostanza o quel qualcosa che le rende meritevoli dei due anni di impegno della mia vita necessari a scriverle e a dirigerle per il grande schermo. Certe idee non hanno questo qualcosa in più. Devono sedimentarsi e svilupparsi un po. Ma c’erano due cose che stavo pensando di affrontare subito. E, in maniera alquanto interessante, potrebbe anche essercene una terza che potrebbe finire tra quelle.