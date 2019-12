È quasi una provocazione la decisione di selezionare Twin Peaks: Il Ritorno come miglior film del decennio da parte di Cahiers du Cinéma, la leggendaria rivista francese di cinema nota in tutto il mondo. Questo perché, ovviamente, si tratta della terza stagione di una serie televisiva, ma il punto è che David Lynch l’ha sempre definita “un unico film lungo 18 ore”: l’ha concepita, scritta e girata come un unico film, e l’ha poi divisa in 18 parti.

La classifica contiene dieci pellicole (due del 2010, nessuna del 2019), molte delle quali europee, e tra di esse spicca Mia Madre di Nanni Moretti.

Twin Peaks: Il Ritorno, di David Lynch (2017) Holy Motors, di Leos Carax (2012) P’tit Quinquin, di Bruno Dumont (2014) Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, di Apichatpong Weerasethakul (2010) Le Livre d’Image, di Jean-Luc Godard (2018) Toni Erdmann, di Maren Ade (2016) Mia Madre, di Nanni Moretti (2015) Melancholia, di Lars von Trier (2011) Under the Skin, di Jonathan Glazer (2013) L’Étrange Affaire Angélica, di Manoel de Oliveira (2010)

La rivista Cahiers du Cinéma è stata fondata nel 1951 da André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze e Joseph-Marie Lo Duca, e negli anni ha visto aggiungersi le penne di Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, François Truffaut, Jacques Rivette.

