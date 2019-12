In tre settimane, la pellicola ha raggiunto i 19.7 milioni di dollari, una cifra nettamente più alta di quanto incassato in qualsiasi altro paese. Per fare un confronto, all’epoca incassò 167mila dollari negli Stati Uniti (al cambio attuale, circa 258mila dollari) e 4.1 milioni di euro in Italia.

Ma perché questo successo? Secondo il SCMP la Cina è uno dei pochi mercati in cui i formati premium (come il 3D) funzionano molto bene, e in questo caso il film è stato proposto in una versione rimasterizzata 4K. Non solo: il pubblico sembra avere un certo interesse per i film del passato che non sono mai arrivati nel paese prima d’ora, e in questo caso la pellicola di Tornatore potrebbe essere uscita nel momento giusto.