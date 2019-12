Secondo quanto riportato da Deadline il lungometraggio ibrido tra CGI e live action deiprecedentemente in mano alla Sony sarebbe passato nelle mani della Lionsgate. Todd Lieberman e David Hoberman (La Bella e la Bestia, Wonder) della Mandeville Films produrranno il progetto insieme a Jason Altman e Margaret Boykin di Ubisoft Film & Television.

Todd Strauss-Schulson (Non è Romantico?, The Final Girl) risulta attualmente in trattative per dirigere il film.

La bozza esistente della sceneggiatura è stata scritta da Matt Senreich, Tom Sheppard (Robot Chicken) e Zeb Wells e revisionata da Todd Rosenberg. Alex Young sarà infine il produttore esecutivo del lungometraggio. Meredith Wieck e Chelsea Kujawa supervisioneranno il progetto per la Lionsgate.

I Rabbids hanno fatto la loro prima apparizione nel 2006 in Rayman Raving Rabbids come antagonisti del celebre protagonista del franchise Ubisoft Rayman. Da lì, questi divertenti coniglietti si sono conquistati la simpatia del grande pubblico attraverso vari videogame a loro dedicati, fumetti, action figure e infine con una serie animata in onda su Nickelodeon: Rabbids Invasion.

