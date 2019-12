Buone notizie pero cattive per chi sperava in un sequel del film del 2017: stando all’ Hollywood Reporter , infatti,è stato incaricato di lavorare a un nuovo film con l’intento di rilanciare il franchise, questa volta per la Paramount.

Il creatore della serie The End of the F***ing World dirigerà il nuovo film che stando al giornale riguarderà un viaggio nel tempo che porterà i protagonisti negli anni ’90. Nello stile di Ritorno al futuro, inoltre, dovranno trovare il modo di tornare nel presente.

Patrick Burleigh, autore della sceneggiatura di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, si occuperà dello script.

La Hasbro, che ha acquisito i diritti del brand da Haim Saban nel 2018, produrrà la pellicola attraverso la divisione cinematografica Allspark Pictures.

L’ultimo film prodotto dalla Lionsgate a fronte di un budget di 100 milioni di dollari, ha incassato 85.3 milioni negli Stati Uniti e 56.9 milioni nel resto del mondo per un totale di 142.3 milioni di dollari.

Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla produzione, sulla data d’uscita e sull’inizio delle riprese, ma vi terremo aggiornati.

Ludi Lin, intanto, che compariva nel film di qualche anno fa, ha accolto la notizia molto bene sottolineando un’altra possibilità di abbracciare la diversità:

Amazing news! Another chance to embrace a DIVERSE TEAM of HEROES! I’m a fan! ⚡️ https://t.co/hdjFXaWIA5 — LudiLin (@ludi_lin) December 14, 2019

Che ne dite dell’idea di un nuovo film di Power Rangers? Ditecelo nei commenti!