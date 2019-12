Non abbiamo litigato, non ce ne siamo andati sbattendo la porta. Ma è frustrante quando lavori così tanto e poi, improvvisamente, sparisce tutto. Eravamo fieri del film, e anche loro lo erano.

La colonna sonora dicomposta da Trent Reznor e Atticus Ross è stata messa da parte. I vincitori dell’Oscar per The Social Network e autori delle musiche della serie tv Watchmen avevano composto una colonna sonora “d’avanguardia”, ma il film ha attraversato una vera e propria trasformazione dopo delle proiezioni con un pubblico di prova, e così i due hanno deciso di lasciare il progetto, come ha spiegato Reznor alla rivista Revolver

La pellicola diretta da Joe Wright ha per protagonista Amy Adams nei panni di una donna agorafobica che assiste a un crimine guardando la strada dalla sua finestra. Il pesante rimaneggiamento in post-produzione, deciso dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney, ha causato un rinvio dell’uscita e a quanto pare anche la sostituzione completa della colonna sonora. Non sono solo i due compositori a lamentarsi della “trasformazione” del film: anche la sceneggiatrice Tracy Letts ha espresso dispiacere, spiegando che tutti erano soddisfatti della pellicola finché non è stata proiettata al pubblico di prova.

Nell’intervista, Reznor si lamenta anche del lavoro sul film Netflix Bird Box:

Ci trovammo a lavorare con un montatore dal gusto davvero pessimo. Ci trovavamo a dover combattere per far tenere delle cose. E la ciliegina sulla torta fu il missaggio: la musica fu missata a volume così basso che non si riusciva a sentire. È stata una maledetta perdita di tempo. Poi ci siamo detti: beh, tanto nessuno vedrà questo film. E ovviamente è diventato il film di maggior successo su Netflix!

Ora Reznor e Ross stanno lavorando alla colonna sonora di Mank di David Fincher.

Scritto da Tracy Letts, La Donna alla Finestra è basato sul romanzo omonimo di A.J. Finn che ha debuttato in vetta alla classifica dei bestseller del New York Times e rimane uno dei titoli di narrativa per adulti più venduti dell’anno.

Del cast fanno parte anche Amy Adams, Julianne Moore, Anthony Mackie e il premio Oscar Gary Oldman. Questa la sinossi del romanzo:

Anna Fox vive rinchiusa nella sua casa di New York e la sola idea di mettere piede fuori dalla porta rischia di provocarle un attacco di panico. Passa le sue giornate vagando da una stanza all’altra con un bicchiere di Pinot in mano, chattando con uomini sconosciuti, guardando vecchi film noir – la sua passione – e soprattutto… spiando i vicini con l’aiuto della sua Nikon D5500. Nel mirino ora ci sono i Russell, che da poco si sono trasferiti nella villetta al lato opposto del parco. Una madre, un padre e un ragazzino adolescente: la famiglia perfetta, quella che Anna rivorrebbe con sé. Una notte però alla finestra dei Russell, Anna assiste a qualcosa di terribile, qualcosa di così sconvolgente che sgretolerà il suo fragile equilibrio e metterà a nudo la verità che ha sepolto per mesi. Ma il giorno dopo un dubbio spaventoso si insinua nella sua mente: la scena che ha visto è reale o frutto della sua immaginazione? Qualcuno è davvero in pericolo o a terrorizzarla è solo la sua paranoia?

Alla produzione troviamo Scott Rudin ed Eli Bush. La pellicola sarà nei cinema italiani il 14 maggio 2020.