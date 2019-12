Si è spenta all’età di 73 anni, attrice statunitense nota principalmente per aver interpretato Charlotte Haze,, nel film ditratto dal romanzo di

Dopo aver mosso i primi passi come modella per i cataloghi della nota catena di grandi magazzini americani JC Penney, Sue Lyon ha poi reso parte come attrice bambina “con piccoli ruoli alle serie televisive Dennis la minaccia e Letter to Loretta” (Fonte: Wikipedia). Ed è stato proprio sul set di quest’ultima produzione che Sue Lyon è stata notata da Stanley Kubrick che la sceglie come protagonista di Lolita accanto a James Mason e Shelley Winters (e il placet dello stesso Vladimir Nabokov).

Stando alle informazioni disponibili, l’attrice era malata da tempo ed è deceduta giovedì nella sua casa di Los Angeles (anche se la causa della morte non è stata resa nota).

Lolita, la sinossi del film di Stanley Kubrick con Sue Lyon: