Come da tradizione, Fandango ha pubblicato la classifica dei film più attesi del 2020 dai suoi utenti. Al sondaggio del più grande sito di prevendita di biglietti cinematografici degli Stati Uniti hanno partecipato oltre 2000 fan del cinema, e si tratta di una top ten decisamente variegata. Accanto ai blockbuster e cinecomic più o meno scontati, infatti, compaiono pellicole meno ovvie come il musical In the Heights – Sognando a New York , l’horrore il film d’animazione della Pixar

I primi quattro posti della classifica, poi, sono tutti di pellicole dirette da donne: Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, Black Widow di Cate Shortland, Gli Eterni di Chloé Zhao e Mulan di Niki Caro. Al settimo posto c’è poi Birds of Prey, diretto da Cathy Yan: è la prima volta che la classifica è così diversificata, e dimostra come finalmente a Hollywood si stiano creando più opportunità anche per le donne dietro la macchina da presa di blockbuster a grosso budget. E sebbene vi siano film più o meno originali, anche quest’anno la classifica è dominata da franchise, sequel e spin-off.

Ecco tutte le classifiche stilate da Fandango:

FILM PIÙ ATTESI

Wonder Woman 1984 Black Widow Marvel’s Eternals Mulan No Time to Die A Quiet Place Part II Birds of Prey In the Heights Pixar’s Soul Fast & Furious 9

ATTRICI PIÙ ATTESE

Gal Gadot (Wonder Woman 1984) Scarlett Johansson (Black Widow) Emily Blunt (A Quiet Place Part II, Jungle Cruise) Margot Robbie (Birds of Prey) Zendaya (Dune)

ATTORI PIÙ ATTESI

Chris Pine (Wonder Woman 1984) Paul Rudd (Ghostbusters: Afterlife) Ryan Reynolds (Free Guy) Daniel Craig (No Time to Die) Robert Downey Jr. (Dolittle)

VILLAIN PIÙ ATTESI

Kristen Wiig as Cheetah (Wonder Woman 1984) Rami Malek as Safin (No Time to Die) Ewan McGregor as Black Mask (Birds of Prey) Jim Carrey as Dr. Ivo Robotnik (Sonic the Hedgehog) Charlize Theron as Cipher (Fast & Furious 9)

FILM PER FAMIGLIE PIÙ ATTESO

Mulan Pixar’s Soul Sonic the Hedgehog Dolittle Jungle Cruise

FILM HORROR PIÙ ATTESO

A Quiet Place Part II Halloween Kills The Invisible Man The Conjuring: The Devil Made Me Do It The Grudge

COMMEDIA LIVE ACTION PIÙ ATTESA