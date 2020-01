Gli Eterni – Eternals è il film di Chloe Zhao in arrivo l’anno prossimo al cinema che contribuirà a far capire se i Marvel Studios riusciranno a inanellare una nuova catena di successo al box-office, ora che le avventure di Iron-Man, Thor, Captain America Avengers originali sono state archiviate.

E, a proposito di Avengers originali, su reddit è stata scovata una easter egg dedicata proprio a Gli Eterni presenti in Thor: Ragnarok di Taika Waititi.

Durante una scena ambientata su Sakaar è possibile avvistare un’astronave con un design sostanzialmente identico a una realizzata da Jack Kirby in una run de Gli Eterni.

Ecco un raffronto:

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!