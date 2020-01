di Checco Zalone domina inevitabilmente gli incassi di sabato 4 gennaio al box-office italiano: il film raccoglie altri 5.5 milioni di euro, sfiorando i 24 milioni di euro in quattro giorni., nel suo quarto giorno, incassava 4.9 milioni di euro e saliva a 27 milioni di euro: al momento Tolo Tolo è in svantaggio, ma si trattava di giorni della settimana diversi, e un vero confronto si potrà fare dopo il sei gennaio.

Al secondo posto Jumanji: The Next Level incassa 573mila euro e sale a 9.2 milioni di euro: manca solo un milione, e il film raggiungerà i risultati del suo predecessore, cosa che dovrebbe capitare intorno a martedì.

Al terzo posto Pinocchio incassa altri 458mila euro, portandosi a 12.9 milioni di euro, mentre al quarto posto La Dea Fortuna incassa 291mila euro e sale a 6.2 milioni complessivi. Chiude la top-five Il Primo Natale, con 255mila euro e un totale di 14.3 milioni di euro.

Sesto posto per Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, con 241mila euro e un totale di 12.1 milioni di euro, mentre al settimo posto troviamo 18 Regali con 228mila euro e un totale di 513mila euro.

Chiudono la top-ten Sorry we missed you (135mila euro, 286mila euro in tre giorni), Frozen 2: Il Segreto di Arendelle (104mila euro, 18.5 milioni complessivi) e Cena con Delitto – Knives Out (70mila euro, 4.6 milioni complessivi).

