Christian Bale è pronto a tornare a lavorare in un cinecomic dopo Collider rivela infatti che l’attore nominato al Golden Globe perè in trattative per entrare nel cast didi Taika Waititi.

Il sito non rivela quale parte potrebbe interpretare l’attore, probabilmente la cosa verrà precisata se e quando le trattative andranno a buon fine. Se così fosse, sarebbe il primo cinecomic per Bale dopo Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno del 2012. L’attore ha vinto l’Oscar per The Fighter ed è stato nominato anche per American Hustle, La Grande Scommessa e Vice.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film si terranno nel 2020 in Australia, che ospiterà anche quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

