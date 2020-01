Qualche mese faaveva annunciato di volersi prendere una pausa dalla recitazione, ma sembra che l’incontro congli abbia fatto cambiare idea: Deadline rivela infatti che il giovane attore nominato all’Oscar per Chiamami col tuo Nome interpreteràin un biopic diretto dal regista di

A produrre la pellicola, intitolata Going Electric, sarà Fox Searchlight. Chalamet interpreterà Dylan in un periodo chiave della sua carriera, quando cioè stava diventando il più importante musicista folk americano e scelse invece la via della rottura passando al rock n roll: il 25 luglio 1965 attaccò una chitarra elettrica al Newport Folk Festival causando uno scandalo tra i suoi fan (da qui il titolo del film, Going Electric). Il cantautore sta lavorando attivamente con lo studio e il regista alla realizzazione del film.

Le trattative con Chalamet sono in corso: l’attore lavorerà al film dopo il 23 maggio, quando si concluderà il mese di repliche di 4,000 Miles di Amy Herzog all’Old Vic di Londra. Deadline specifica che non è chiaro se l’attore interpreterà personalmente canzoni di Dylan nel film, ma gira voce che stia prendendo lezioni di chitarra.

Mangold torna quindi al biopic musicale dopo Walk the Line, su Johnny Cash. Lo script del film è suo e di Jay Cocks (Gangs of New York).