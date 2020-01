Questa sera, alle 21,30, Rai 3 trasmetterà, il film diuscito nelle sale il 17 maggio del 2018, dopo la presentazione avvenuta al festival di Cannes.

Il film è una coproduzione italo-francese a cui hanno preso parte la Archimede Films (casa di produzione dello stesso Garrone) e Le Pacte con Rai Cinema.

La storia, come noto, è ispirata a quella del canaro della Magliana, ovvero uno dei fatti di cronaca più efferati della storia italiana che, nel 1988, ha visto protagonisti il criminale Giancarlo Ricci e il toelettatore di cani Pietro De Negri.

Questa la sinossi:

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato.