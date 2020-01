Correva l’anno 1993 quando, il colosso nipponico dei videogiochi, “regalava” all’utenza delStar Fox shoot’em up sviluppato dache, grazie all’impiego nella cartuccia del leggendario chip Super FX, poteva garantire delle possibilità di rendering poligonale 3D e per il render di effetti 2D altrimenti impossibili con il chipset base della console.

Il titolo divenne l’ennesimo best seller della grande N, diede il via a un franchise e i suoi personaggi sono apparsi anche nei vari capitoli della saga di picchiaduro Super Smash Bros.

Nelle ore scorse Gary Whitta, autore del soggetto di Rogue One: A Star Wars Story, Codice Genesi e After Earth ha rivelato, su Twitter, che amerebbe molto scrivere un film d’animazione di Star Fox:

I want to write this animated movie. https://t.co/CGQ6rkEWYF — Gary Whitta (@garywhitta) January 13, 2020

Whitta ha una certa dimestichezza col mondo del gaming. In passato è stato deputy editor di The One for Amiga Games, editor-in-chief delle edizioni inglesi e americane di PC Gamer magazine e collaboratore di ACE. Ma non è tutto visto che ha anche collaborato alla scrittura di videogame quali Duke Nukem Forever, Prey e Gears of War oltre a lavorare come consulente di game design per Microsoft, Electronic Arts, Activision, Midway Games e alttre software house.

Chiaramente quello di Gary Whitta è un semplice “desiderata” e, al momento, non si hanno notizie di un eventuale interesse della Nintendo nella produzione di un film animato di Star Fox. Nintendo è storicamente molto protettiva nei confronti delle sue proprietà intellettuali specie quando si tratta di Hollywood (l’esperienza del vecchio film di Super Mario brucia ancora).

Detto ciò, il colosso di Kyoto è comunque nettamente più aperto oggi rispetto al passato come testimoniato dall’accordo con Universal per l’apertura di aree tematiche Nintendo nei parchi della major (il primo aprirà in Giappone quest’anno) e lo sviluppo di un film animato di Super Mario sviluppato da Illumination.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film d’animazione di Star Fox? Dite la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!