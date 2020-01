Non sappiamo ancora se e quando la produzione del sequel di Edge of Tomorrow – Senza Domani entrerà ufficialmente nel vivo. Nonostante questo il regista Doug Liman ha voluto comunque stuzzicare l’attenzione dei fan del progetto pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto che mostra la produttrice Alison Winter e lo sceneggiatore Matthew Robinson con due enormi lavagne piene di appunti (oscurati per non spoilerare il contenuto). Gli intrecci temporali sono centrali nel primo film uscito nelle nostre sale nel 2014, è quindi presumibile che anche il sequel manterrà questo aspetto.

Lo scatto pubblicato dal regista, in sostegno della tesi per cui stia effettivamente lavorando al film, è accompagnato anche dall’hashtag #LiveDieRepeat2 (in alcune parti del mondo il titolo del primo film era proprio Live. Die. Repeat.). Potrebbe essere questo il titolo ufficiale del film?

Nell’attesa di saperne di più potete vedere lo scatto qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale di Edge of Tomorrow – Senza Domani:

Il maggiore Cage è l’ufficio stampa dell’esercito mondiale nella più grande guerra mai sostenuta dall’umanità, quella contro gli alieni atterrati sul nostro pianeta. Reticente a misurarsi sul campo di battaglia quando viene inviato sul fronte dal generale rifiuta l’incarico e per questo viene ammanettato e spedito lo stesso a combattere come disertore, proprio nel giorno della gigantesca offensiva progettata dall’umanità. Totalmente incapace di manovrare l’esoscheletro con il quale si combatte nelle prime fasi di battaglia distrugge un alieno ma rimane contaminato dal suo sangue e da quel momento ogni volta che muore si risveglia sempre nello stesso punto, all’inizio di quella giornata da disertore, condannato a ripetere sempre gli stessi eventi. Con il continuo ripetere comincia a conoscere bene le mosse del nemico, dimostrando un’abilità in battaglia che cattura l’attenzione di un altro soldato che sembra aver capito tutto e sostiene di poterlo aiutare.

Nel cast del primo film tratto dalla graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka, oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt, anche Bill Paxton e Charlotte Riley.

