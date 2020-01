Durante un’ospitata al WTF Podcast di Marc Maron,ha raccontato un divertente aneddoto su una delle prime proiezioni dia Venezia.

Stando a quanto raccontato dall’attore, il film non fece breccia nei cuori del pubblico e quella che doveva essere una serata formale si trasformò presto in un’occasione esilarante per lui e per il suo collega Edward Norton. Il motivo? “Per qualche ragione pensammo che farci una canna prima della proiezione fosse una bella idea” ha raccontato l’attore, che ha poi aggiunto sulla serata:

Andiamo lì e finiamo in galleria assieme al presidente del festival. Tutti ci guardano, applaudono, si siedono. È una situazione molto formale. Arriva la prima battuta e si sentono solo cicale. Un silenzio di tomba. Ne arriva un’altra e ancora silenzio. Un’altra, stessa cosa. La traduzione non rende, i sottotitoli non sembra stiano facendo il loro lavoro. Più succede e più io e Edward [Norton] ridiamo. Siamo praticamente due caz*oni in fondo che ridiamo alle nostre stesse battute. Gli unici.

Prima di divenire un cult, Fight Club di David Fincher dovette all’inizio fare i conti con reazioni e recensioni negative.

Un uomo di trent’anni da tempo è insofferente sul lavoro e la notte non riesce più a dormire. In cerca di qualche luogo dove scaricare la propria ansia, l’uomo si mette a frequentare quei corsi dove gruppi di malati gravi di vario tipi si riuniscono e confessano agli altri le rispettive situazioni. L’uomo fa la conoscenza prima di Marla Singer poi di Tyler Durden. Lei è una ragazza a sua volta alla deriva, lui è un tipo deciso e vigoroso con un’idea precisa in testa. Tyler fa saltare per aria l’appartamento dell’uomo e i due vanno a vivere insieme in una casa fatiscente. L’uomo continua ad andare al lavoro, ma ben presto deve rinunciare. Deciso a coinvolgerlo nel suo progetto, Tyler lo fa entrare in un ‘fight club’, uno stanzone sotterraneo dove alcuni si riuniscono per picchiarsi e in questo modo sentirsi di nuovo vivi. Incapace di sganciarsi, l’uomo partecipa a questo gioco al massacro, che ha un ulteriore sviluppo: per Tyler infatti il passo successivo è quello di far cadere i palazzi, centri vitali dell’economia mondiale. Ad un certo punto l’uomo pensa di potersi opporre a questo disegno. Sembra riuscirci, quando con l’aiuto di Marla si oppone a Tyler. Fuori la città esplode.

