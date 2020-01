lavoreranno ancora una volta insieme a un nuovo film dopo American Hustle – L’apparenza inganna . La notizia arriva in esclusiva da Deadline che sostiene che il nuovo progetto scritto e diretto da Russell coinvolgerà un grosso cast.

Il film è diventato una priorità per la New Regency che per la distribuzione si affiderà alla Fox/Disney, con cui ha un accordo di prelazione.

La trama per il momento è sotto chiave, ma il giornale sostiene che le riprese potrebbero cominciare già da questo aprile.

Matthew Budman figurerà come produttore.

Bale e Russell hanno già lavorato insieme per The Fighter, che è valso un Oscar all’attore come non protagonista e sono poi tornati a collaborare per American Hustle – L’apparenza inganna, per cui Bale fu candidato come protagonista.

AGGIORNAMENTO – Collider aggiunge che Russell starebbe corteggiando Jamie Foxx e Angelina Jolie per dei ruoli e che Jennifer Lawrence sarebbe fuori dai giochi per altri impegni. Margot Robbie potrebbe allora interpretare la protagonista.

Il titolo di lavorazione dovrebbe essere Amsterdam e riguardare un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

Curiosi per il nuovo film con Christian Bale diretto da David O. Russell? Ditecelo nei commenti!