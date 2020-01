Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter la Warner Bros. Animation avrebbe messo ufficialmente in cantiere, adattamento animato basato sul celebre franchise videoludico.

Alla regia troviamo Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis), che dirige il progetto su una sceneggiatura scritta da Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans).

Il cast vocale comprende Jordan Rodrigues (Lui Kang), Patrick Seitz (Scorpion e Hanzo Hasashi), Steve Blum (Sub-Zero), Artt Butler (Shang Tsung), Darin De Paul (Quan Chi), Robin Atkin Downes (Kano), David B. Mitchell (Raiden), Ike Amadi (Jax Briggs), Kevin Michael Richardson (Goro), Grey Griffin (Kitana e Satoshi Hasashi) e Fred Tatasciore (Demon Torturer).

Qua sotto potete vedere il logo ufficiale:

Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusaders, Batman vs. Two-Face) ha co-prodotto il progetto insieme a Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight). Sam Register figura invece come produttore esecutivo.

Ricordiamo che Mortal Kombat è arrivato al cinema nel 1995 con il film di Paul W.S. Anderson, seguito da Mortal Kombat: Distruzione Totale (1997) e dalla serie uscita nel 2011. L’uscita del nuovo film è prevista per il 2021.

Ricordiamo inoltre che la New Line sta lavorando a un nuovo adattamento in live-action di Mortal Kombat che approderà nelle sale nel 2021.

Cosa ne pensate del progetto? Ditecelo nei commenti!