Dopo l’incredibile successo commerciale ottenuto dal film di, ben 190 milioni di dollari incassati worldwide a fronte di un budget di appena tredici milioni, i vari talent del film, dal cast ai realizzatori, hanno cominciato a rilasciare incoraggianti dichiarazioni relative alla realizzazione di un ipotetico sequel.

Sequel che, a quanto pare, si farà.

Deadline scrive che Julian Fellowes, il creatore dello show, comincerà a scrivere la sceneggiatura del “capitolo due” una volta terminati i lavori per The Gilded Age, la nuova serie che sta scrivendo per la HBO. La conferma è stata data dallo stesso Fellowes durante i TCA dove ha specificato che la sua creatura è diventata un vero e proprio fenomeno globale proprio grazie al successo ottenuto negli Stati Uniti:

È stato un bel viaggio a bordo di un tappeto volante perché è possibile che una persona abbia una carriera abbastanza di successo nello showbusiness senza riuscire ad ottenere un successo fenomenale come quello di Downton Abbey. Mi sembra che tutti noi siamo stati molto fortunati ed estremamente privilegiati.

The Gilded Age sarà ambientato negli anni ’80 del XIX secolo, racconterà le vicende di Marian Brook, la figlia di un generale sudista, che si trasferirà in seguito alla sua morte presso le zie, a New York. In un nuovo contesto e con sullo sfondo le enormi disparità economiche che interessano la città, si farà strada nell’alta società, anche con l’aiuto di Peggy Scott, una donna afroamericana che fa passare come sua tata.

Alla regia del film di Downton Abbey troviamo Michael Engler su uno script di Julian Fellowes.

Brian Percival, regista dell’episodio pilota della serie, figurerà produttore esecutivo con Nigel Marchant.

Nel cast troveremo quasi tutti i protagonisti della serie: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e il premio Oscar Maggie Smith. Al cast originale si aggiungono Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

