Si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 21 al 26 gennaio la rassegna, ideata dalla critica Elisa Battistini ( Quinlan.it ) in collaborazione con la Casa del Cinema, la Cineteca Nazionale e con il sostegno dell’Ambasciata USA in Italia.

La retrospettiva prevede la proiezione di 18 lungometraggi, alcuni dei quali proposti in pellicola 35 mm, introdotti in alcuni casi da ospiti prestigiosi come Enrico Vanzina, Dario Argento, Claudio Giovannesi e i fratelli D’Innocenzo.

Strade a doppia corsia è un viaggio nel cinema americano dalla seconda metà degli anni Sessanta alla seconda metà degli anni Settanta: la grande ondata nota come New Hollywood ha portato alla ribalta alcuni tra i registi più celebri della storia del cinema (come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Brian De Palma), ma risulta oggi un po’ “confinata” alla notorietà di pochi grandi titoli e di pochi grandi autori. La rassegna propone così un percorso per evidenziare come anche i maggiori successi siano il frutto di un panorama vasto, eterogeneo e talvolta poco noto persino agli spettatori appassionati.

Tre gli itinerari proposti: il primo è un omaggio a Monte Hellman, geniale cineasta diventato poi riferimento per molti registi più giovani, di cui verranno proiettati i sei film che ha realizzato tra la seconda metà degli anni Sessanta e la fine dei Settanta, da La sparatoria (1966) al western italiano Amore, piombo e furore (1978).

Il secondo, Gangster&Co., intende tracciare un percorso partendo da un titolo fondamentale della storia del cinema americano, Gangster Story (1967) di Arthur Penn, per mostrare come quest’opera abbia potentemente influenzato altri lavori immediatamente successivi dando anche il via a una tipologia di film ambientati durante la Grande Depressione.

Il terzo tragitto, Woman in US, è dedicato all’immagine della donna in quel periodo così innovativo ma molto incerto per quanto riguarda il ruolo del femminile di cui si ravvisa soprattutto una profonda crisi identitaria.

Trovate maggiori informazioni e il programma sul sito ufficiale.