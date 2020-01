Il timore per la diffusione del Coronavirus ha inferto un duro colpo all’industria cinematografica cinese: è notizia di oggi, infatti, che tutti i film la cui uscita era prevista per il Capodanno Lunare sono stati rinviati.

Il Capodanno cinese (25 gennaio) inaugura il periodo più ricco dell’anno al box-office nella Repubblica popolare, tanto che solitamente l’Ente Statale della Radio, del Cinema e della Televisione alza un embargo sui titoli internazionali per favorire le pellicole locali. E sono sette le pellicole la cui uscita era prevista per questa festività e che sono state rinviate: Lost In Russia, Leap, Vanguard, Detective Chinatown 3, Boonie Bears: The Wild Life, The Rescue e Legend Of Deification arriveranno tutte più avanti. Di conseguenza, anche il lancio internazionale di questi film è stato spostato.

Il distributore di Leap (che ha per protagonista Gong Li), ha dichiarato ufficialmente al South China Morning Post:

È in corso una guerra per combattere il Coronavirus. I film hanno un’importanza relativa nella vita delle persone. Il timore è che i cinema, che sono spazi chiusi, potrebbero contribuire alla diffusione dell’epidemia, e così abbiamo deciso di sospendere i nostri piani per distribuire il film.

La maggior parte dei cinesi compra i biglietti del cinema online: i siti che si occupano di prevendite rimborseranno i biglietti già venduti,

Come noto, il virus ha iniziato a diffondersi a partire dalla città di Wuhan (che attualmente è chiusa agli ingressi esterni insieme ad altre due città): negli ultimi giorni si sono registrati casi in altre città cinesi, in Tailandia, Corea del Sud e persino negli Stati Uniti.

