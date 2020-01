L’immortale star di Hollywoodverrà ritratta in due nuove figure della linea POP! targate Funko. L’azienda ha infatti diffuso in rete in occasione della London Toy Fair le immagini di due nuove figure dedicate all’attrice e ispirate al suo personaggio visto in(The Seven Year Itch), film del 1955 diretto da Billy Wilder.

Gli oggetti propongono l’attrice in una delle più iconiche scene viste sul grande schermo, proponendola in una versione regular a colori e una in bianco e nero in esclusiva per Entertainment Earth.

Potete vedere le due figure qua sotto:

Marilyn Monroe Funko POP

Marilyn Monroe Funko POP



Ecco la sinossi ufficiale di Quando la Moglie è in Vacanza:

La gonna bianca di Marilyn sollevata da una improvvisa corrente d’aria: è la scena più famosa di Quando la moglie è in vacanza,, la commedia di Billy Wilder che consacrò Marilyn a sex-symbol d’America. Siamo in pieno agosto e con la scusa del caldo torrido, una ragazza si intruffola nell’appartamento fornito di condizionatore di un uomo di mezza età che, grazie alle vacanze estive, è provvisoriamente ritornato scapolo. Ma dopo una nottata di baldoria l’affascinante ragazza si addormenterà sul divano.

Il film è stato diretto da Billy Wilder e arrivato nelle sale nel 1955.

