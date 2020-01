Come diceva Phil Connors (Bill Murray) in: “Ned, vorrei tanto restare qui a ricordare quei giorni… ma non ne ho voglia!”.

E invece, dopo le peripezie che vedevano il personaggio di Bill Murray intento a rivivere più e più volte il Giorno della Marmotta nel citato Ricomincio da Capo (compreso il rivedere ogni giorno il “BIIIING!” petutalante Ned di Stephen Tobolowsky, pare che la singolare “maledizione” sia destinata a ripetersi.

Il tutto avverrà in uno spot che potremo vedere in occasione del Super Bowl LIV che, quest’anno, sarà sostanzialmente sovrapposto al cosiddetto Groundhog Day, festa che si celebra il 2 febbraio negli Stati Uniti e Canada in cui la marmotta Punxsutawney Phil stabilirà se l’inverno continuerà o meno per altre sei settimane. Se, una volta tirata fuori dalla sua tana, non riuscirà a vedere la sua ombra perché il tempo non lo consente, la stagione del freddo e della neve andrà ancora avanti.

Come testimoniato su Instagram dal profilo William Murray Golf, il marchio d’abbigliamento per lo sport di proprietà dello stesso Murray e dei suoi fratelli, l’attore è tornato a Woodstock, Illinois, insieme a Stephen Tobolowsky sulle stesse location impiegate da Harold Ramis per girare la sua pellicola.

Trovate le foto qua sotto!

In Ricomincio da Capo, Bill Murray interpreta “Phil Connors un meteorologo televisivo dal carattere scorbutico ed egoista. Un giorno Phil deve recarsi controvoglia nella piccola città di Punxsutawney, in Pennsylvania, per fare un reportage sulla tradizionale ricorrenza del Giorno della marmotta (festa celebrata negli Stati Uniti e in Canada il 2 febbraio). Qui però rimane intrappolato in un circolo temporale: ogni mattina, alle 06.00 in punto, viene svegliato dalla radio che trasmette sempre lo stesso brano musicale (I Got You Babe di Sonny & Cher), e da allora la giornata trascorre inesorabilmente allo stesso modo della precedente. “

Per motivi mai del tutto resi pubblici, Bill Murray e Harold Ramis, amici oltre che colleghi, per molti anni non si sono più parlati dopo aver realizzato insieme Ricomincio da Capo. Come racconta anche la figlia di Ramis nella puntata di I Film della Nostra Infanzia dedicata a Ghostbusters proposta da Netflix, i due si sono riavvicinati poco prima della scomparsa del geniale attore, sceneggiatore e regista di Chicago avvenuta nel 2014.

Chiaramente, appena lo spot sarà disponibile in versione integrale, avremo modo di segnalarvelo.