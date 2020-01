Uno dei film più attesi del 2020 è il nuovo adattamento cinematografico di, diretto da Denis Villeneuve: del film sappiamo finora pochissimo, ma negli ultimi giorni sono arrivati in rete alcuni aggiornamenti, in primis un commento di Kyle MacLachlan, il Paul Atreides originale.

In un’intervista con Kevin Smith su IMDB, l’attore ha affermato di essere entusiasta di vedere Timothée Chalamet vestire i panni che sono stati suoi tanti anni fa:

A quanto pare ci saranno un paio di noi là fuori… ma penso ci sia tantissimo spazio a disposizione! Credo che Timothée farà un ottimo lavoro, non vedo l’ora di scoprire quale sarà la visione con cui interpreterà il personaggio. David Lynch aveva una visione molto particolare, ovviamente, quindi credo che questo film sarà completamente diverso. E perché non dovrebbero entrambi avere i propri meriti?

Nel frattempo, in occasione di una convention per gli esercenti è trapelato online il logo del film. Non sappiamo se sia il logo ufficiale e definitivo, in quanto spesso a questo tipo di convention vengono mostrate versioni temporanee di questi loghi. Si tratta di una animazione, quindi sebbene nell’immagine la scritta si legga “DUNC”, alla fine un astro luminoso compone la E:

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.