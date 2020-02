Qualche giorno fa abbiamo appreso che Netflix produrrà, tie-in animato della popolare serie con Henry Cavill basata sui romanzi delll’autore polacco

Il film sarà scritto da Beau DeMayo responsabile della puntata Luna Traditrice e dalla showrunner dello show, Lauren S. Hissrich e realizzato da Studio Mir.

I primi rumour parlavano di un progetto focalizzato su personaggi di contorno che consentirebbe di seguire delle vicende parallele a quelle di Geralt di Rivia, Yennefer e Ciri (che potrebbero comunque comparire anche se non come protagonisti). Ebbene, su Netflix è già disponibile la pagina del prodotto e anche se su quella italiana, come potete vedere dalla foto qua sotto, non sono presenti descrizioni di sorta, da quella americana abbiamo appreso che la produzione sarà incentrata principalmente su Vesemir.

Come spiega la Gamepedia di The Witcher:

Vesemir è il più vecchio ed esperto degli strighi di Kaer Morhen. È una figura paterna per Geralt e per gli altri allievi. Trascorre ogni inverno nella fortezza, rimettendosi in viaggio all’arrivo della primavera. È un eccellente spadaccino ed ha una vasta conoscenza dei mostri. Vesemir è il solo dei vecchi strighi ad essere sopravvissuto all’assalto di Kaer Morhen, dato per morto in mezzo ai cadaveri dei suoi compagni. Tuttavia, essendo solo un istruttore di scherma non era a conoscenza delle procedure delle creazioni dei mutageni, essenziali per alterare i sensi e le abilità dei giovani e trasformarli in strighi. Nonostante la sua età, Vesemir è robusto e attivo. Vesemir viene nominato nella raccolta Il Guardiano degli Innocenti e compare nel romanzo Il Sangue degli Elfi di Andrzej Sapkowski.

