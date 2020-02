Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe stato scelto dalla Paramount per dirigere, progetto scritto da Tyler Hisel.

Il lungometraggio si basa su una vera storia di un agente dell’FBI caduto in disgrazia che al culmine della Guerra Fredda viene usato dalla CIA per guidare una squadra di agenti e mafiosi di Chicago in un’improbabile missione per tentare di assassinare Fidel Castro.

La Imagine di Brian Grazer e la Joint Effort di Bradley Cooper e Todd Phillips produrranno il progetto insieme a Andrew Panay.

Howard ha di recente terminato il suo lavoro per l’adattamento di Hillbilly Elegy, film Netflix del cui cast fanno parte Amy Adams Haley Bennett, Glenn Close, Freida Pinto e Gabriel Basso. prossimamente il regista dirigerà anche The Shrinking of Treehorn, adattamento cinematografico del libro per bambini di Florence Parry Heide.

Cosa ne pensate del nuovo progetto di Ron Howard? Ditecelo nei commenti!