È da tempo che si parla di un quarto film suidopo l’ultimo film arrivato nel 2014: in seguito alla risoluzione di alcune divergenze creative, Sylvester Stallone aveva annunciato nel 2018 che sarebbe tornato nel nuovo film e oggi scopriamo ulteriori dettagli sul progetto.

Stando a The Illuminerdi, infatti, la pellicola si intitolerà The Expendables: A Christmas Story e si concentrerà su Lee Christmas, il personaggio interpretato da Jason Statham. Stallone dovrebbe tornare in un ruolo di secondo piano – che secondo la fonte sarà molto intenso per i fan – assieme a Arnold Schwarzenegger e a Tony Jaa.

La regia sarebbe stata offerta a D.J. Caruso, regista di xXx – Il ritorno di Xander Cage, che dovrebbe occuparsi del progetto partendo da una sceneggiatura firmata da Max Adams.

Per il momento si tratta di voci di corridoio, ma vi terremo aggiornati sulla possibilità che un nuovo film sui Mercenari entri presto in lavorazione.

Con un incasso di soli 39 milioni di dollari negli Stati Uniti (e 206 milioni di incasso globale), I Mercenari 3 è il film della trilogia che ha incassato di meno in assoluto, seguito dai 270 milioni incassati dal primo capitolo e dai 305 milioni di dollari incassati dai Mercenari 2.

Fonte