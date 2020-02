Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter lavoreranno presto insieme in, action comedy diretta da Patrick Hughes (Come ti Ammazzo il Bodyguard).

Basato su una sceneggiatura di Robbie Fox il film si basa sull’idea di scambio di identità, in questo caso tra l’assassino più letale del mondo noto come “l’Uomo di Toronto” e un newyorkese con un sacco di problemi che saranno costretti a collaborare quando si imbattono nello stesso Airbnb.

La produzione del progetto dovrebbe iniziare nel mese di marzo. Il film arriverà nelle sale il 20 novembre di quest’anno.

Di recente ricordiamo abbiamo visto Hart in Jumanji: The Next Level e nella commedia La Scuola Serale. Jason Statham è invece apparso al fianco di Dwayne “The Rock” Johnson in Fast and Furious: Hobbs & Shaw.

