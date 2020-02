Come vi siete mossi nel creare un poster così originale?

Con i Fratelli d’Innocenzo c’era già da tempo un contatto e una reciproca volontà di voler collaborare assieme. Favolacce è stata l’occasione perfetta per dare vita a questa sinergia. Appena visto il film – che abbiamo letteralmente adorato – ci siamo subito confrontati per capire la direzione per costruire il poster cioè l’immagine del film.

Abbiamo creato una chat su whatsapp chiamate “Posteria” in cui per settimane ci siamo scambiati suggestioni, reference, foto e riflessioni continue in qualsiasi momento della giornata, anche in orari improbabili.

Su una cosa eravamo tutti d’accordo: volevamo fare qualcosa di diverso dal solito. E, a film visto, devo ammettere che questa era anche l’unica strada per raccontare Favolacce perché, credimi, che non assomiglia a nessun altro film. Uno dei loro messaggi in chat diceva, testualmente: “Pensa al poster che vorresti fare e che non ti farebbero mai fare, perché possiamo farlo”. Sembra una frase detta da uno dei loro personaggi! Dietro questa considerazione c’era il riferimento dichiarato a non voler seguire scelte di natura commerciale, diciamo “lineari” o di opportunità strategica che spesso orientano – legittimamente – la direzione creativa dei materiali. Loro volevano che fossimo liberi e spiazzanti.

Solo che accanto a questa grande “concessione di libertà creativa” c’era una condizione imprescindibile: non volevano usare in alcun modo foto o immagini del film. E per chi fa il nostro lavoro questa è, invece, una grande limitazione. Ho però capito e compreso bene questa loro richiesta: per loro il poster doveva provare a rappresentare un’emozione, un sapore, una traccia del film.

Come siete arrivati a quel taglio ‘fantastico’ degli elementi del poster?

Il titolo, già molto evocativo e che trovo bellissimo, spingeva ovviamente il lavoro in una direzione precisa. L’idea di un libro pop-up, come quelli favolistici per bambini, è stata la primissima suggestione che aveva convinto tutti e da qui è cominciata una fase di studio relativa allo stile da utilizzare e a cosa rappresentare. Io non volevo astrarre troppo, volevo che le cose rappresentate fossero quelle del film: scenari e personaggi.

In parallelo, c’è stata una fase esplorativa in cui abbiamo valutato e considerato anche altre strade, tutte stilisticamente diverse, alcune anche interessanti che non escludo potranno essere utilizzate più avanti… chissà!