Con la scomparsa di Kirk Douglas se ne va un’altra pietra miliare di Hollywood, un gigante dell’età d’oro oltre che uno degli ultimi grandi “centenari”. Douglas aveva da poco compiuto 103 anni ed era una delle star più anziane dell’industria cinematografica americana.

Non sono molti i centenari dell’età d’oro, nati durante gli anni dieci, rimasti in vita. Ne ricordiamo sei:

NORMAN LLOYD

Nato a Jersey City l’8 novembre del 1914, Norman Lloyd ha compiuto 105 anni e ha avuto una lunghissima carriera, la più lunga per un attore vivente: ha esordito al cinema in The Streets of New York (1939) e l’ultimo film a cui ha partecipato è Un disastro di ragazza, di Judd Apatow, uscito nel 2015. Ha anche lavorato moltissimo in televisione, partecipando alla serie Alfred Hitchcock Presenta, alla Signora in Giallo, a Seven Days e a Star Trek: The Next Generation. Ma lo ricordiamo anche come il preside di L’Attimo Fuggente.

OLIVIA DE HAVILLAND

Nata a Tokyo il 1 luglio del 1916, ha 103 anni ed è più vitale che mai. Vincitrice di due Oscar, sorella di Joan Fontaine, Olivia de Havilland rappresenta in tutto e per tutto l’industria di Hollywood: è stata Melania Hamilton in Via col Vento e ha partecipato a pellicole iconiche come A ciascuno il suo destino, La fossa dei serpenti, Nessuno resta solo, Il diavolo nello specchio e ancora in Airport ’77, uno dei suoi ultimi film. L’ultima apparizione sullo schermo (televisivo) risale al 1988, ma Olivia de Havilland non ha lasciato le scene: rilascia ancora interviste a prestigiosi magazine di cinema, e qualche anno fa è stata anche protagonista di una causa che ha fatto scalpore: ha citato in giudizio (perdendo) la rete FX affermando di essere stata ritratta in maniera fuorviante nella serie televisiva Feud.