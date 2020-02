In esclusiva per Collider sono approdate in rete le prime immagini tratte da, action thriller fantascientifico di(A-Team, The Grey, Stretch – Guida o muori) con protagonistie a

Il film segue la storia dell’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Grillo), costretto a rivivere a loop il giorno del suo omicidio. Durante gli eventi scoprirà degli indizi su un progetto segreto del governo che potrebbe far luce sulla sua prematura morte. Nella corsa contro il tempo l’uomo deve anche dare la caccia al colonnello Ventor (Gibson), potente capo del programma governativo, mentre cerca di farsi strada tra spietati assassini che sono determinati a tenerlo fuori dalla verità.

Del cast fanno parte anche Michelle Yeoh, Annabelle Wallis, Ken Jeong e Rob Gronkowski.

Il film aproderà nelle sale durante il corso del 2020.

Trovate le immagini qua sotto:

La sceneggiatura del film è stata scritta dai fratelli Borey. Alla regia troviamo Joe Carnahan (A-Team, The Grey, Stretch – Guida o muori). Del cast fanno parte Mel Gibson, Frank Grillo, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Annabelle Wallis, Ken Jeong e Rob Gronkowski.

Cosa ne pensate delle prime immagini di Boss Level? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: Collider