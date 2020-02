Secondo quanto riportato da Deadline (visto recentemente nella serie HBO Euphoria e anche in Utopia) sarebbe entrato a far parte del cast di, un nuovo progetto sviluppato dallo sceneggiatore Bragi F. Schut e dalla Balboa Productions di Sylvester Stallone

Il progetto è stato descritto come una “rivisitazione cupa e fresca di un film di supereroi“. Walton vestirà i panni di un giovane che si mette alla ricerca di un supereroe che dovrebbe essere scomparso da 20 anni.

Julius Avery (Overlord) dirigerà il progetto il cui cast comprende anche Sylvester Stallone, Martin Starr (Silicon Valley), Pilou Asbæk (Game of Thrones), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e Moises Arias (Hannah Montana).

La sceneggiatura di Samaritan è stata scritta da Bragi F. Schut (Escape Room).

La MGM svilupperà il film con Stallone e Braden Aftergood della Balboa, mentre Schut figurerà come produttore esecutivo. L’uscita del film nelle sale americane è prevista per l’11 dicembre 2020.

Cosa ne pensate dell’ingresso di Javon Walton nel cast di Samaritan con Sylvester Stallone? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: Deadline