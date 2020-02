Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe stato scelto per essere il protagonista di un nuovo thriller (ancora senza titolo) firmato da, registi di film come Whiskey Tango Foxtrot e Focus – Niente è come Sembra.

Nel film Jackson veste i panni di Morris Stokes, un sicario in pensione con molte uccisioni alle sue spalle. Tuttavia le cose cambiano quando suo nipote Leslie commette uno stupido errore e Morris verrà contattato dal suo vecchio boss per negoziare i termini di un nuovo lavoro: aiutare il ragazzo a recuperare dei soldi. Morris trascina così Leslie in giro per la città facendogli ripulire il disastro da lui combinato e dandogli anche alcune lezioni di vita.

Matthew Stone (Soul) ha fornito la sceneggiatura del progetto. Alla produzione troviamo invece John Davis (The Predator).

Prossimamente vedremo Samuel L. Jackson in Spiral: L’eredità di Saw, reboot del franchise di Saw, in The Banker, film targato Apple TV+ e anche in The Hitman’s Wife’s Bodyguard, sequel della commedia action Come ti Ammazzo il Bodyguard.

Cosa ne pensate di questo progetto con Samuel L. Jackson? Diteci la vostra nei commenti!