A partire da marzo saranno disponibili in varie edizioni home video film comedi Rian Johnson,di Roman Polański e il war movie di Roland Emmerich

Tutti questi titoli verranno distribuiti dalla Eagle Putcures, che ha deciso di condividere in rete tutte le informazioni sulle edizioni dei tre film sopracitati.

Qua sotto potete leggere il comunicato ufficiale con tutte le informazioni:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI MARZO 2020

Intrighi e misteri con “CENA CON DELITTO”,

emozioni sul filo della Storia con il capolavoro

di Polański “L’UFFICIALE E LA SPIA”

e lo spettacolare war movie “MIDWAY”

firmato da Roland Emmerich

Dal 12 marzo disponibile in DVD e in edizione COMBO

(Blu-ray +DVD) “L’ufficiale e la spia”, l’ultimo capolavoro

del premio Oscar® Polański che racconta l’affare Dreyfus

Dal 19 marzo arriva in DVD, COMBO (Blu-ray +DVD) e 4K l

a mystery comedy “Cena con delitto”, con Daniel Craig,

Chris Evans, Christopher Plummer e Jamie Lee Curtis

Dal 25 marzo appuntamento in DVD, in edizione COMBO (Blu-ray +DVD)

e in 4K con “Midway”, film sulla battaglia tra americani e giapponesi

combattuta nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale

Suspance e divertimento nel segno del giallo, grandi emozioni da assaporare rivivendo i momenti più importanti della Grande Storia sono in arrivo questo marzo con le uscite Home Video targate Eagle Pictures.

A partire dal 12 marzo grazie a Eagle Pictures sarà disponibile in formato DVD e nell’edizione COMBO (con doppio disco Blu-ray +DVD) “L’ufficiale e la spia”, l’ultimo capolavoro del regista premio Oscar® Roman Polański (“Il pianista”, “Rosemary’s Baby”, “Chinatown”, “Carnage”). Vincitore del Gran Premio della Giuria alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, il film ripercorre le indagini del tenente colonnello Georges Picquart – interpretato dall’attore premio Oscar® Jean Dujardin (“The Artist”, “The Wolf of Wall Street”, “Grandi bugie tra amici”) – intorno al cosiddetto affare Dreyfus: l’accusa di tradimento e spionaggio a favore della Germania mossa nella Francia di fine Ottocento al capitano alsaziano di origine ebraica Alfred Dreyfus, che nel film ha il volto di Louis Garrel (“The Dreamers – I sognatori”, “Il mio Godard”, “Piccole donne”).

Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, promettente ufficiale, viene degradato e condannato all’ergastolo presso l’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c’è Georges Picquart, che viene promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ma quando Picquart scopre che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di inganni e corruzione che metteranno a rischio non solo il suo onore ma la sua vita.

Dal 19 marzo arriva nei formati DVD, COMBO (con doppio disco Blu-ray +DVD) e nell’edizione 4K (contenente doppio disco Blu-ray 4k + Blu-ray HD ) l’irresistibile mystery comedy “Cena con delitto – Knives out”. Firmata dal regista Rian Johnson (“Star Wars- Gli ultimi Jedi”, “Looper – In fuga dal passato”), il film strizza l’occhio ai celebri gialli di Agatha Christie, offrendo al contempo un’interpretazione del genere originale e impreziosita da un cast stellare: da Daniel Craig (“Spectre”, Skyfall”, “Era mio padre”) a Chris Evans (“Avengers: Endgame”, “Captain America” la trilogia, “I Fantastici 4”), dal premio Oscar® Christopher Plummer (“Tutti i soldi del mondo”, “Beginners”, “The Last Station”) a Don Johnson (“Miami Vice”, “Django Unchained”, “Machete”) passando per Jamie Lee Curtis (“Halloween”, “True Lies”, “Una poltrone per due”). Il film ha ottenuto 3 nomination ai Golden Globe Awards 2020 ed è stato inserito dall’American Film Institute nella lista dei 10 migliori film dell’anno.

Lo scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella propria camera. Le circostanze lasciano pensare che si sia trattato di un suicidio ed il detective Elliot e l’agente Wagner sarebbero pronti ad archiviare il caso. Ma per l’investigatore privato Benoit Blanc ci sono ancora troppe domande senza una risposta. Una tra tutte: perché quella mattina una busta anonima, piena di denaro, è stata recapitata alla sua porta con la richiesta di investigare? Ad essere sospettati di omicidio sono tutti i membri della famiglia dello scrittore, che la sera prima del delitto si trovavano a casa sua per festeggiare il suo 85° compleanno.

Per chi ama le emozioni, la grande storia e gli spettacolari effetti speciali, dal 25 marzo arriva in home video con Eagle Pictures anche “Midway”, war movie firmato dal regista cult del cinema catastrofico Roland Emmerich (“Independence Day” , “The Day After Tomorrow”, “Godzilla”). Il film è incentrato sulla battaglia delle isole Midway, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale, combattuta nel Pacifico tra giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942. La narrazione porta lo spettatore nel cuore della battaglia, resa ancora più intensa grazie ad un cast d’eccezione: Ed Skrein (“Deadpool”, “Alita – Angelo della battaglia”, “Se la strada potesse parlare”), Aaron Eckhart (“Il cavaliere oscuro”, “Thank You for Smoking”, “Attacco al potere”) Patrick Wilson (“L’uomo sul treno”, “L’evocazione”, “Annabelle 3”, “Acquaman”) e Luke Evans (“Fast & Furious 6”, “Dracula Untold”, “La bella e la bestia”, “Murder Mystery”). Il film è disponibile in DVD, nel doppio formato COMBO (Blu-ray +DVD) e in versione 4K (Blu-ray 4K + Blu-ray HD).

Dopo la disfatta di Pearl Harbor, gli americani, con quello che rimane della loro flotta, preparano una trappola contro i giapponesi nell’atollo di Midway, ad ovest delle Hawaii. Guidati dall’ammiraglio Chester Nimitz (Woody Harrelson), gli aviatori e i soldati delle forze americane fanno di tutto per vendicare i propri compagni caduti a Pearl Harbor e cambiare le sorti della guerra.

