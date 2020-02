Secondo quanto riportato Na Ekranie (via The Playlist faranno probabilmente parte del cast vocale del nuovo adattamento animato in stop-motion diche verrà firmato daper la piattaforma Netflix.

David Bradley (Harry Potter, Il Trono di Spade), inoltre, pare sia stato scelto per prestare la propria voce al personaggio di Geppetto.

Non c’è ancora nulla di ufficiale riguardo la sopracitata notizia di casting. Ma ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.

Del Toro collaborerà con la Jim Henson Company, mentre la Mackinnon & Saunders (La Sposa Cadavere) si occuperà di costruire i pupazzi per l’animazione stop motion.

Patrick McHale si occuperà assieme a lui della sceneggiatura, mentre Mark Gustafson (“Fantastic Mr. Fox”) della co-regia.

Recentemente abbiamo visto Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera in Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn). Tilda Swinton è apparsa invece in Suspira di Luca Guadagnino e in I Morti non Muoiono. Christoph Waltz è apparso invece in Alita: Angelo della Battaglia e nel film di Wes Anderson di prossima uscita The French Dispatch.

