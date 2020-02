, il lungometraggio del 1998 scritto e diretto da Tom Tykwer interpretato da Franka Potente e Moritz Bleibtreu verrà sottoposto al trattamento remake.

Rifacimento che non verrà prodotto a Hollywood bensì a… Bollywood.

Sarà infatti Sony Pictures India a dare vita a questo progetto, intitolato Loopa Lapeta, che verrà interpretato da Taapsee Pannu e Tahir Raj Bhasin.

Quello di Lola Corre non è l’unico remake indiano di un celebre film occidentale in cantiere: è di qualche mese fa la notizia che la superstar indiana Aamir Khan sarà protagonista del rifacimento targato Bollywood di Forrest Gump, il film premio Oscar con Tom Hanks diretto da Robert Zemeckis e uscito nel 1994.

Il film sarà intitolato Lal Singh Chadha e sarà diretto da Advait Chandan, regista di Secret Superstar. in cui compariva Khan. La pellicola sarà prodotta dall’attore attraverso la sua casa di produzione Aamir Khan Films assieme alla Viacom18 Motion Pictures.

A seguire la trama di Lola Corre (via Wikipedia):

Lola, una giovane berlinese, riceve una telefonata da Manni, il suo ragazzo, che la chiama da una cabina: si è messo nei guai con Ronnie, un capo criminale per il quale lavora come corriere raccogliendo i soldi dai malavitosi alle sue dipendenze. Ronnie gli ha affidato il compito di portare delle pietre preziose da un ricettatore, che in cambio gli ha consegnato 100.000 marchi, ma Lola non si è presentata al punto d’incontro per passare a prenderlo. Per raggiungere Ronnie e consegnargli i soldi l’uomo ha quindi preso la metropolitana, ma ha poi dimenticato la sacca con i soldi sulla vettura. Manni, che la chiama dal luogo di consegna prefissato con Ronnie, che arriverà entro venti minuti, sa che se si presenterà all’incontro senza il denaro verrà ucciso.

Lola si precipita fuori di casa, iniziando a correre per le strade di Berlino e scontrandosi con i passanti per raggiungere il padre, direttore di una filiale della Deutsche Transfer Bank, e chiedere a lui il denaro. Di fronte al diniego paterno, ormai interessato alle grazie della sua amante, Lola e Manni decidono di procurarsi i soldi tramite una rapina, che finirà con uno scontro a fuoco con la polizia. Colpita a morte da un proiettile, Lola giace agonizzante sulla strada, quando con un filo di voce afferma: “Non voglio andarmene”.

La storia ricomincia, Lola riprende la sua folle corsa e ritrova i personaggi e le situazioni della prima versione, ma con uno scarto di qualche frazione di secondo, che è sufficiente a dare alla vicenda uno svolgimento del tutto differente. Le due storie divergono sempre di più fino al secondo finale, altrettanto tragico, anche se a perdere la vita questa volta è Manni: il ragazzo viene infatti investito da un’ambulanza proprio mentre la sua fidanzata gli stava per portare il denaro, prelevato dalla Deutsche Transfer Bank.

Al secondo game over la vicenda riprende dall’inizio, con uno sviluppo ancora una volta leggermente diverso, ma che questa volta conduce a un lieto fine: Lola vince infatti una grossa cifra al casinò, mentre Manni per un caso fortuito riesce a vedere il barbone che aveva raccolto i 100.000 marchi, recuperandoli al termine di un inseguimento. I due si ritroveranno così a restituire sia i soldi a Ronnie che a disporre di 100.000 marchi per l’inizio di una nuova vita.