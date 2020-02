Secondo quanto riportato da Variety sarà il protagonista di, action thriller diretto da John Mathieson (direttore della fotografia di titoli come Il Fantasma dell’Opera, Pokèmon: Detective Pikachu e Il Gladiatore) e scritto da Mark Burnell.

Nel film Butler vestirà i panni di un ex corrispondente di guerra diventato consulente per la sicurezza aziendale la cui vita viene sconvolta dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata da una fonte sconosciuta. L’uomo scopre ben presto l’esistenza di una cospirazione globale, venendo attirato in una lotta per la sua vita e inseguito da una potente organizzazione ombra e marchiato come un noto assassino internazionale. Con la sua vera identità cancellata l’uomo si trova costretto a rivolgersi a una ex amante, anch’essa coinvolta nella cospirazione.

A produrre il progetto troviamo Hyde Park Entertainment Group, Eon Productions e G-Base. Il film verrà distribuito nelle sale americane da STXfilms.

Abbiamo visto Butler recentemente in Hunter Killer – Caccia negli Abissi, The Vanishing – Il mistero del Faro e in Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen. prossimamente apparirà invece in pellicole come Greenland, Afterburn e nel sequel di nella Tana dei Lupi.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Gerard Butler? Diteci la vostra nei commenti!