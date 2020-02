Dopo, Daniel Craig esaranno ancora insieme in, il Bond movie in uscita il 9 aprile nelle sale dello stivale.

L’attrice e modella cubana è ora protagonista di un photoshoot su Vanity Fair e, nel pezzo che accompagna il servizio fotografico (che potete ammirare qua), si parla anche un po’ del personaggio che interpreta in No Time To Die.

Cominciamo con la stessa Ana De Armas che spiega:

Ovviamente quando sono stata ingaggiata ho fatto i salti di gioia ed ero molto emozionata. Ma dovevo essere sicura che non avesse messo a “repentaglio” il lavoro che stavo facendo, che non rovinasse tutto. Diciamo che per me le donne di Bond sono sempre stati dei personaggi in cui non mi sono mai identificata.

Daniel Craig rivela alla testata di essere rimasto molto colpito dalla performance di Ana de Armas in Blade Runner 2049 e di essere stato molto contento di averla ritrovata in No Time To Die dopo l’esperienza di Cena con Delitto:

Dovrei essere sempre così fortunato da lavorare con una donna così. È un film dove succedono un sacco di cose, c’è della recitazione molto intensa, che include anche me stesso, ma è lei a brillare. Ha degli ottimi tempi comici. Non ha una parte grandissima, ma è arrivata e l’ha fatta subito sua. Non si è minimamente preoccupata di tutto quello che è successo con le sceneggiature riscritte, i cambiamenti continui che, magari, le venivano letteralmente lanciati.

La produttrice Barbara Broccoli aggiunge:

Non c’era altra opzione. Volevamo Ana. Il suo è un personaggio che ha appena cominciato a lavorare per la CIA e quindi si suppone abbia ricevuto un training minimo quando incontra Bond. Ci si aspetta che non sia l’agente più abile, ma diciamo che sa il fatto suo.

No Time to Die sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo a partire dall’8 aprile 2020.

Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!