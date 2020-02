Abbiamo già citato un’intervista didurante la quale il regista ha potuto parlare di due pellicole da lui dirette negli anni novanta ancora molto amate dal pubblico, ovvero

E lo abbiamo fatto per riportare il suo commento relativo alla possibilità di proseguire, in qualche modo, quelle storie (trovate maggiori dettagli qua).

In una nuova chiacchierata fatta con CinemaBlend, il filmmaker è tornato a discutere di Indipendence Day ammettendo di avere un’idea per un terzo capitolo che gradirebbe esplorare qualora la Disney fosse intenzionata a proseguire la saga prodotta dalla fu 20Th Century Fox.

Ecco cosa ha detto:

Non lo so. Naturalmente ne avevo parlato con la Fox, poi dopo sono stati acquistati e mi sono detto “Beh, probabilmente è finita”. Ma non lo so. È un po’ quella situazione in cui potrebbe accadere e non potrebbe accadere. Hollywood, di questi tempi, è diventato un posto davvero molto, molto strano perché ho la sensazione che la Disney potrebbe essere intenzionata a farlo. Amano questo genere di film basati sui franchise. Ho un’idea per un terzo Independence Day per la quale ho già fatto delle ricerche e che mi piacerebbe esplorare dopo il mio prossimo film.