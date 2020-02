Ufficiale: Eli Roth dirigerà il film di Borderlands, Craig Mazin alla sceneggiatura!

La notizia doveva essere annunciata tra qualche giorno, in occasione del PAX East, ma ieri il fondatore di Gearbox si era lasciato sfuggire l’annuncio su Twitter, e ora Deadline lo conferma ufficialmente:dirigerà l’adattamento cinematografico di, saga videoludica di cui è uscito il terzo episodio l’anno scorso.

Roth ha commentato così:

Sono davvero entusiasta di tuffarmi nel mondo di Borderlands, e non potrei farlo con uno script, un team produttivo e uno studio migliore. Ho una storia lunga e di successo con la Lionsgate – è come se fossimo cresciuti insieme, e che tutto nella mia carriera da regista mi abbia condotto a un progetto di queste dimensioni e ambizione. Non vedo l’ora di portare la mia energia, le mie idee e la mia visione nel folle, divertente e infinitamente creativo mondo del videogioco. Randy Pitchford e tutti quanti a Gearbox supportano le mie idee – mi sembra davvero la tempesta perfetta di creativi che lavorano insieme. Siamo pronti per realizzare un nuovo classico, un film che i fan del videogioco adoreranno ma che saprà trovare un nuovo pubblico globale.