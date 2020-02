, autori che hanno lavorato alle canzoni presenti in lungometraggi animati come Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Coco e Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, hanno rivelato (via Playbill ) che prossimamente si metteranno al lavoro su un adattamento musical/cinematografico di(The Prince and the Dressmaker), amata graphic novel di

“Il nostro prossimo progetto cinematografico e musicale sarà con Marc Platt ed è una versione musical della graphic novel The Prince and the Dressmaker”, hanno dichiarato i due Lopez.

Pubblicata nel 2018 l’opera segue la storia del principe Sebastian, un reale parigino che, all’insaputa dei genitori, conduce una vita segreta – di notte indossa spettacolari abiti incarnando un’icona della moda parigina chiamata Lady Crystallia. L’unica persona che conosce il suo segreto è Frances, la sua migliore amica e sarta.

I due Lopez lavoreranno al materiale insieme alla drammaturga statunitense candidata al Premio Pulitzer Amy Herzog.

Ecco la sinossi ufficiale della graphic novel Il Principe e la Sarta di Jen Wang:

Un principe con un segreto, un’umile sarta con un grande sogno. Una storia che parla di come si capisce e si accetta chi si è veramente, anche quando gli altri potrebbero giudicarti male. Perché a volte tutto il coraggio che ti serve è nello sguardo di qualcuno che ti vede per come veramente sei.

Cosa ne pensate del progetto musicale basato su Il Principe e la Sarta di Jen Wang? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB