Lo scorso settembreè rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che lo ha bloccato fisicamente per svariati mesi. L’attore tuttavia ha avuto modo di riprendersi al meglio, e negli scorsi giorni è stato avvistato per le strade di Atlanta sul set di un nuovo progetto ancora non identificato.

Potete vedere tutte le foto cliccando sul link qua sotto:

Kevin Hart is officially back at work after his car accident: https://t.co/BRjI2a3bgU — JustJared.com (@JustJared) February 20, 2020

Ricordiamo che l’attore era finito in ospedale nel corso della sera di domenica 1° settembre a causa di un incidente stradale: Hart si trovava a bordo di uno dei suoi veicoli d’epoca nelle colline a sud di Calabasas quando l’auto è andata fuori strada finendo giù la scarpata.

Ha subito tre fratture spinali, due nella sezione toracica e una in quella lombare: per la riabilitazione totale si parla di un anno.

Hart è recentemente apparso in Jumanji: The Next Level, sequel di Jumanji: Benvenuti nella Giungla. Tra i prossimi progetti dell’attore ci sono film come The Man from Toronto, My Own Worst Enemy, Ride Along 3, Uptown Saturday Night e The Great Outdoors.

FONTE: JustJared