Secondo quanto riportato da Variety (Transformers, Tartarughe Ninja) sarebbe entrata a far parte del cast di, thriller che verrà diretto da Lazar Bodroža (A.I. Rising).

L’opera, basata su una sceneggiatura scritta da Pete Bridges, Toby Gibson e Stuart Willis (Restoration), segue la storia di un’astronauta di stanza nello spazio lì per monitorare le tempeste solari che minacciano il pianeta Terra. In seguito scoprirà che le onde d’urto delle tempeste solari stanno piegando il tempo, spingendo così l’astronauta in una lotta emotiva e psicologica con il suo presente e il suo passato.

“Aurora è un bel progetto action ricco di azione ambientato nello spazio, e Megan è perfetta per interpretare un personaggio in lotta con i suoi demoni del passato”, ha dichiarato Gary Hamilton (Arclight Films).

Hamilton di Arclight Films unirà le forze con Jordan Gertner (Spring Breakers, Il Giardino delle Vergini Suicide) e Toby Gibson (The LEGO Movie) per produrre il progetto. Tim Peternel figurerà invece come produttore esecutivo.

Le riprese di Aurora avranno inizio a maggio in Serbia.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Megan Fox? Diteci la vostra nei commenti!