Il 27 marzo aglidebutterà, una nuova attrazione dedicata ai protagonisti di

Gli animali protagonisti dei film della Illumination Entertainment prenderanno vita grazie a 64 animatronic realizzati grazie alla ultime tecnologie e alle voci degli attori tornati appositamente in sala doppiaggio: tra questi Patton Oswalt, Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate, Tiffany Haddish, Lake Bell, Dana Carvey, Chris Renaud, Hannibal Buress, Bobby Moynihan e Jessica DiCicco.

L’attrazione permetterà ai visitatori di immergersi nelle atmosfere di Pets e diventare dei cuccioli randagi, intraprendendo un viaggio per farsi adottare e diventare amati.

Per il momento non sono state diffuse immagini ufficiali, ma non mancheremo di segnalarvele.

Il secondo film di Pets – Vita da animali è arrivato al cinema l’estate scorsa.

Queste le note di produzione: