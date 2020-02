Mentre i cinema del norditalia, insieme a tutte le attività pubbliche, rimarranno chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus , l’uscita di film comeè stata rinviata.

Ad annunciare il rinvio (a data da definirsi) della pellicola di Giorgio Diritti su Antonio Ligabue, prevista inizialmente per il 27 febbraio, è stato il protagonista Elio Germano questa sera a Che tempo che fa (registrato senza pubblico in studio):

Il film non uscirà giovedì. In questo momento in cui tutto è in discussione, i cinema chiudono e i film sono rimandati a data da destinarsi, speriamo il prima possibile.