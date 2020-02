Gli effetti dei provvedimenti per l’Emergenza Coronavirus in norditalia , con la chiusura delle sale cinematografiche fino al 1 marzo in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (in Piemonte la riapertura per ora è fissata al 29 febbraio), si ripercuotono anche sulle uscite cinematografiche con diversi film rinviati.

Vi abbiamo già riferito del rinvio di Volevo nascondermi e Si vive una volta sola, mentre pochi minuti fa è arrivata la conferma del rinvio anche di Arctic – un’avventura glaciale, Lupin III, Non si scherza col fuoco e Dopo il matrimonio. Inoltre è stata cancellata la première e il red carpet di Onward – Oltre la magia, evento previsto per domani a Roma.

Al momento i film la cui uscita per questo weekend non è stata posticipata sono:

Doppio sospetto

The Grudge

La partita

la Gomera

Si tratta comunque di una lista in continua evoluzione: aggiorneremo l’articolo con tutte le novità.

